Магазин PlayStation раскрыл возвращение Леона Кеннеди Resident Evil Requiem

В магазине появилась новая обложка игры — на ней вместе с Грейс изображен и главный герой Resident Evil 2 и 4. Несколько пользователей уже проверили, что арт виден прямо в PS Store, так что утечка выглядит достоверной.

Появление Леона почти наверняка намек на грядущее шоу The Game Awards 2025 — PS Store не впервые раскрывает детали за пару дней до анонсов. Теперь же многие ждут первый ролик с участием персонажа именно на церемонии 11 декабря.