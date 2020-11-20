Игры
Сегодня 12:06
Магазин Xbox снизил цены на более 700 игр
В сеть "Черной Пятницы"
Череда распродаж в честь “Черной Пятницы” набирает обороты. На этот раз акция коснулась и магазина Xbox, который снизил цены на более 700 игр.
Так, комплект Metro Redux Bundle, состоящий из 2033 Redux и Last Light Redux, можно приобрести за 6 долларов вместо прежних 30 долларов.
Игру Tomb Raider: Definitive Edition, в свою очередь, можно приобрести всего за 2,54 доллара. Напомним, что в обычное время ее продают за 19,99 долларов.
С 70% скидкой можно ухватить «Ведьмак 3: Дикая Охота» — издание «Игра года».
Сэкономить деньги можно и на покупке популярного шутера Far Cry 5. Его стоимость упала с 60 долларов до 12 долларов.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Законится она через две недели.