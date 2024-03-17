Маск встал на сторону игроков в их споре с печально известной Sweet Baby Inc

Sweet Baby Inc с февраля «засветилась» в скандалах с геймерским сообществом, поскольку именно Sweet эта компания стоит за своевольными сюжетными изменениями, связанными с добавлением в тайтлы той самой инклюзивности, когда в игре могут появиться независимые женские персонажи, представители разных рас и меньшинств. Всё — по «хотелкам» издателя, независимо от сюжетной канвы.

В связи с этим в сервисе Steam даже появились кураторы, которые отслеживают игры, с которыми может быть связана Sweet Baby Inc и не рекомендуют приобретать такие тайтлы.

По этому поводу Маск высказался категорично и занял сторону геймеров. «Sweet Baby Inc — это чистое зло игровой индустрии. Всё, что они делают — это портят игры и пытаются отменять людей. Почему они ещё не разорились!» — заявил Маск.