Масштабная ролевая игра о жизни и войнах в Средневековье стала временно бесплатной

Речь об игре Kingdom Come: Deliverance, которая представляет из себя ролевую игру с открытым миром, действия в которой разворачиваются во времена Римской империи. Особенностью игры является ее реалистичность. Так, геймерам предстоит следить за сном и голодом героев игры. Кроме того, следует и держать героя в чистоте, поскольку грязная одежда, равно как и реальной жизни, может спровоцировать определенное презрение социума.

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