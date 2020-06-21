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Масштабная ролевая игра о жизни и войнах в Средневековье стала временно бесплатной
Kingdom Come: Deliverance
Steam продолжает череду бесплатных раздач. Напомним, что еще вера мы писали о том, что в онлайн-магазине бесплатно и навсегда отдают полное издание знаменитого файтинга Injustice: Gods Among Us. Сейчас же в сервисе временно стала бесплатной масштабная ролевая игра о жизни и войнах в Средневековье.
Речь об игре Kingdom Come: Deliverance, которая представляет из себя ролевую игру с открытым миром, действия в которой разворачиваются во времена Римской империи. Особенностью игры является ее реалистичность. Так, геймерам предстоит следить за сном и голодом героев игры. Кроме того, следует и держать героя в чистоте, поскольку грязная одежда, равно как и реальной жизни, может спровоцировать определенное презрение социума.
Напомним, что в обычное время игру можно приобрести за 515 рублей, однако сейчас в нее можно сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, до завтрашнего дня на игру действует 50% скидка. Приобрести игру и воспользоваться временным бесплатным доступом можно по этой ссылке.