Масштабную стратегию о самураях Total War: Shogun 2 раздают бесплатно

Действия в Total War: Shogun 2 происходят во времена средневековой Японии эпохи войн Сэнгоку дзидай. Сам тайтл представляет из себя масштабную стратегию в реальном времени, в которой геймерам предстоит сыграть за главу семьи благородных самураев. Так, главному герою необходимо стать правителем Японии, а также наиболее могущественным человеком во всей стране. Однако путь к данной цели будет не простым. В игре предстоит не только драться, но и совершать осаду замков врагов, вести переговоры с ними и прочие тонкости самурайской жизни.

Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 1 мая в 20:00. Воспользоваться бесплатной загрузкой игры можно по этой ссылке.