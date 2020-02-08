Масштабный автосимулятор The Crew 2 продают с максимальной скидкой

Так, если раньше стоимость стандартного издания игры составляла порядка 1999 рублей, то сейчас его продают за 499 рублей. Кроме того, 75% скидка коснулась и Deluxe Edition, что сделало его стоимость равной 674 рублям вместо прежних 2699 рублей. В то же время за 874 рубля можно купить Gold Edition. Напомним, что в обычное время данное издание продается за 3499 рублей.

Однако и это еще не все. Скидки также коснулись дополнительного контента для игры, а в частности Season Pass, стоимость которого упала с 1799 рублей до 899 рублей( 50% скидка).

Стоит отметить, что акция является временной и завершится уже 10 февраля.