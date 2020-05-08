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Масштабный космический симулятор в реальном времени отдается бесплатно и навсегда
Ashes of the Singularity: Escalation
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle решил порадовать геймеров выгодным предложением. Так, в сервисе запущена акция, в рамках которой масштабный космический симулятор в реальном времени отдается бесплатно и навсегда.
Речь об игре Ashes of the Singularity: Escalation, которая представляет из себя симулятор, действия в котором разворачиваются в будущем. Так, по сюжету тайтла в период колонизации новых планет человечество начало противостоять фракции Субстрат. Геймерам, в свою очередь, необходимо принять на себя роль представителя земной цивилизации и одолеть противников в конфликте.
Напомним, что в обычное время игра продается за 515 рублей, тогда как вплоть до 10 мая ее можно ухватить абсолютно бесплатно и навсегда. Загрузить игру можно по этой ссылке.