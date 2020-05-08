Масштабный космический симулятор в реальном времени отдается бесплатно и навсегда

Речь об игре Ashes of the Singularity: Escalation, которая представляет из себя симулятор, действия в котором разворачиваются в будущем. Так, по сюжету тайтла в период колонизации новых планет человечество начало противостоять фракции Субстрат. Геймерам, в свою очередь, необходимо принять на себя роль представителя земной цивилизации и одолеть противников в конфликте.

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