Мастер спорта по World of Tanks: в России введут разряды и звания по киберспорту

Это стало возможным благодаря поправкам в положение о Единой всероссийской спортивной классификации. Информацию об этом предоставила пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС).

Конкретно звания будут присуждаться за участие в соревнованиях по популярной игре «Мир танков» (World of Tanks). Организаторами этих турниров выступят Lesta Games и платформа VK Play.

По словам президента ФКС России Дмитрия Смита, совместная работа трёх организаций будет направлена на популяризацию киберспорта в целом, а также на активное развитие турниров по игре «Мир танков».

Он подчеркнул, что важно привлекать внимание к отечественным играм и показывать разработчикам, что в России можно создавать проекты, которые станут популярными на киберспортивной арене.