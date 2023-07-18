Математику использовали для создания списка 500 лучших игр всех времён

07:49, 18 июля 2023
1 мин.
Математику использовали для создания списка 500 лучших игр всех времёнПолучился достаточно интересный результат
Одному геймеру под ником RuFiOoo удалось создать уникальный список 500 лучших игр всех времён, используя для этого математические вычисления.
RuFiOoo изучил более 80 списков, составленных за последние 30 лет, и собрал самые высоко оценённые игры в своей выборке из более чем 50 позиций.
В список попали проекты, которые уже были признаны лучшими во многих мировых рейтингах. Однако, из недавно выпущенных игр, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Elden Ring не попали в список, так как не успели набрать достаточное количество оценок.
Список лидеров представляется следующим образом:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
- Tetris.
- The Last of Us.
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- Half-Life 2.
Интересный факт: для прохождения всех 500 игр потребуется более 10 000 часов игрового времени.