Математику использовали для создания списка 500 лучших игр всех времён

RuFiOoo изучил более 80 списков, составленных за последние 30 лет, и собрал самые высоко оценённые игры в своей выборке из более чем 50 позиций.

В список попали проекты, которые уже были признаны лучшими во многих мировых рейтингах. Однако, из недавно выпущенных игр, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Elden Ring не попали в список, так как не успели набрать достаточное количество оценок.

Список лидеров представляется следующим образом:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tetris. The Last of Us. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Half-Life 2.

Интересный факт: для прохождения всех 500 игр потребуется более 10 000 часов игрового времени.