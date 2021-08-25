МегаФон подарил скидку на игровой сервис NVIDIA всем абонентам актуальных тарифов

Это предложение для абонентов МегаФона, подключённых к тарифной линейке «Без переплат». Они получат возможность запускать сервис облачного гейминга GeForce Now на компьютерах любой сложности без установки каких-либо игр. Подписка предполагает скидки: в первые два месяца можно получить промокод 50%, в остальные 6 месяцев — 25%. Геймерам будет из чего выбирать — библиотека сервиса Gfn.ru насчитывает более 1000 популярных игр для разных платформ.

Такое предложение может заинтересовать геймеров, у которых нет возможности приобрести мощные дорогостоящие игровые компьютеры. С помощью сервиса облачного гейминга все, кто оформит подписку, смогут запускать любые игры. Как отмечается, геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Это же касается обновлений и установки драйверов — всё будет происходить онлайн.

«Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель — сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнёрство с Gfn.ru и Nvidia значительно расширяет возможности для наших пользователей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.