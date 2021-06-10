МегаФон запустил свой аналог подписки на смартфонные игры Apple Arcade

Для этого мобильный оператор объединился с игровым разработчиком Gameloft. На счету последней создание множества легендарных проектов, в том числе и серии гонок Asphalt.

Пользователи, оформившие подписку от МегаФона, получат доступ ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок. Об этом Ferra.ru рассказали представители компании.

Помимо разработок Gameloft, в подписку будут включены тайтлы от ведущих компаний. В их числе Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab и Inlogic.

Цена услуги от 20 до 199 рублей. Её стоимость зависит от формата подписки. Она бывает ежедневной, еженедельной или ежемесячной.