Meizu перевыпустит чужую портативную консоль под своим брендом

Meizu перевыпустит чужую портативную консоль под своим брендомЖаль, что речь не о Steam Deck
Им стала первая игровая приставка бренда, которая, судя по всему, будет перевыпуском чужого гаджета.
Пользователи обратили внимание на то, что мобильная консоль Meizu очень сильно напоминает точно такое же устройство от Aya Neo. При этом китайский бренд также указывает на сотрудничество с данной компанией.
По мнению энтузиастов, первой игровой консолью» Meizu окажется переименованный AyaNeo Air. Если это так, то устройство получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD.
В качестве процессора будет использоваться либо AMD Ryzen 7 5825U, либо Ryzen 5 5560U. Оба решения имеют интегрированную графику Radeon RX Vega.
Оперативной памяти в устройстве будет от 8 до 32 ГБ, а постоянной — от 128 ГБ до 2 ТБ.
Демонстрация новинки ожидается уже 9 июня в рамках предстоящего Meizu New Summer Adventure.