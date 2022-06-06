Meizu перевыпустит чужую портативную консоль под своим брендом

Им стала первая игровая приставка бренда, которая, судя по всему, будет перевыпуском чужого гаджета.

Пользователи обратили внимание на то, что мобильная консоль Meizu очень сильно напоминает точно такое же устройство от Aya Neo. При этом китайский бренд также указывает на сотрудничество с данной компанией.

По мнению энтузиастов, первой игровой консолью» Meizu окажется переименованный AyaNeo Air. Если это так, то устройство получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD.