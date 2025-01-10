Игры
Опубликовано 10 января 2025, 08:38
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Меняем наши microSD-карты? Какой носитель будет использовать Nintendo Switch 2 для хранения данных

Скорость нового носителя сопоставима с SSD
Появились новые слухи о Nintendo Switch 2, согласно которым консоль будет использовать формат microSD Express для хранения данных.
Меняем наши microSD-карты? Какой носитель будет использовать Nintendo Switch 2 для хранения данных
© Wccftech

Скриншот, якобы сделанный сотрудником GameStop, подтверждает, что Nintendo планирует выпустить microSD-карты объемом 256GB ($49.99) и 512GB ($84.99), что стало еще одним подтверждением использования высокоскоростного стандарта.

Samsung, создавший этот формат, ранее заявлял, что microSD Express обеспечивает производительность, сравнимую с SSD: скорость последовательного чтения достигает 800 МБ/с, что в 4 раза быстрее традиционных карт UHS-1.

Меняем наши microSD-карты? Какой носитель будет использовать Nintendo Switch 2 для хранения данных
© Wccftech

Этот переход к новому формату позволит Nintendo Switch 2 обеспечить современные требования игр, такие как быстрый стриминг данных в больших виртуальных мирах.

Nintendo обещает официально представить консоль в I квартале 2025 года, а слухи продолжают проливать свет на ее ключевые особенности.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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