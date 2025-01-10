Меняем наши microSD-карты? Какой носитель будет использовать Nintendo Switch 2 для хранения данных

Этот переход к новому формату позволит Nintendo Switch 2 обеспечить современные требования игр, такие как быстрый стриминг данных в больших виртуальных мирах.

Nintendo обещает официально представить консоль в I квартале 2025 года, а слухи продолжают проливать свет на ее ключевые особенности.