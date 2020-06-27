Игры
Сегодня 17:07
Metal Gear Solid и другие игры Konami продаются с большими скидками
Акция продлится до 9 июля
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle запустил новую акцию, которая придется по нраву всем любителям тайтлов одного из ведущих разработчиков видеоигр Konami. Так, культовая Metal Gear Solid и другие игры компании продаются с большими скидками.
В распродаже участвует игра Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, разработанная под руководством известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 1388 рублей, тогда как в рамках распродажи его можно установить всего за 416 рублей.
Если ранее тайтл Metal Gear Survive, в котором описывается альтернативная версия событий Metal Gear Solid V, продавался за 2082 рублей, то сейчас его можно приобрести с 70% скидкой, то есть всего за 520 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке. Акция продлится до 9 июля.