Metal Gear Solid и другие игры Konami распродают с большими скидками

За полцены, в свою очередь, доступен культовый хоррор Silent Hill — цена упала с 259 рублей до 129.

С 80% скидкой — то есть за 142 рубля вместо исходных 710— продается футбольный симулятор eFootball PES 2021 SEASON UPDATE STANDARD EDITION.

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