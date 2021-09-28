Metal Gear Solid и другие игры Konami распродают с большими скидками

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Metal Gear Solid и другие игры Konami распродают с большими скидкамиДо 30 сентября
В Steam объявили распродажу игр одного из ведущих разработчиков и издателей видеоигр — компании Konami. Со скидкой продаются такие хиты, как Metal Gear Solid, Silent Hill и другие.
Так, с 75% скидкой можно ухватить Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Напомним, что ранее этот тайтл был доступен за 599 рублей, а в рамках распродажи его стоимость упала до 149 рублей.
За полцены, в свою очередь, доступен культовый хоррор Silent Hill — цена упала с 259 рублей до 129.
С 80% скидкой — то есть за 142 рубля вместо исходных 710— продается футбольный симулятор eFootball PES 2021 SEASON UPDATE STANDARD EDITION.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.