Metro 2033 Redux можно скачать бесплатно и навсегда

По сюжету игры, в 2013 году на Земле произошла трагическая катастрофа, в результате которой практически все люди погибли, а сама планета превратилась в токсичную пустошь. В то же время, уцелевшие люди нашли убежище в глубинах московского метро. Действие в Metro 2033 Redux происходит в 2033 году. Игрокам представляется возможность сыграть за парня, который был рожден до катастрофы, но вырос под землей.

Напомним, что в обычное время эта игра продается за 419 рублей, однако сегодня ее можно скачать со 100% скидкой. Однако стоит поторопиться, поскольку бесплатная раздача завершится уже в 19:00 по московскому времени. Воспользоваться акцией можно по этой ссылке.