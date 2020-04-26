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Сегодня 15:35
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Более 114 игр со скидками до 90%
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой. В распродаже участвуют порядка 115 тайтлов.
Так, если ранее Metro 2033 Redux можно было приобрести за 419 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 109 рублей.
А всего за 129 рублей, в свою очередь, продается игра Crysis, которая в обычное время доступна за 499 рублей.
За 239 рублей вместо прежних 599 рублей можно приобрести Far Cry 2: Fortune's Edition.
Однако стоит отметить, что желающим приобрести игры со скидкой стоит поторопиться, поскольку акция является временной и закончится она уже завтра. Ознакомиться со всеми играми, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке.