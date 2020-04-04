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Metro: Исход, Assassin's Creed и другие игры распродают с большими скидками
Скидки до 80%
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games не дает скучать геймерам в период режима самоизоляции. Так, в сервисе запущена новая распродажа, благодаря которой Metro: Исход, Assassin's Creed и другие игры распродают с большими скидками.
Так, если ранее популярный шутер от первого лица Metro: Исход продавался за 1599 рублей, то в рамках распродажи его стоимость упала до 799 рублей (50% скидка).
А всего за 659 рублей (67% скидка) отдается мультиплатформенная игра Assassin's Creed Одиссея. Напомним, что в обычное время она продается за 1999 рублей.
Однако это не единственная игра легендарной серии, которая продается со скидкой. Так, за 539 рублей (70% скидка) вместо прежних 539 рублей продается Assassin's Creed Syndicate.
А с 75% скидкой можно ухватить Assassin's Creed Origins.
А всего за 999 рублей, в свою очередь, можно урвать шутер Borderlands 3 (50% скидка).