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Metro, Kingdom Come: Deliverance и другие игры издателя продаются со скидками до 75%
До 9 апреля
В сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle новая распродажа. В ее рамках Metro, Kingdom Come: Deliverance и другие игры издателя Deep Silver продаются со скидками до 75%.
С 66% скидкой продается реалистичная игра о жизни и войнах в Средневековье - Kingdom Come: Deliverance. В обычное время стоимость игры составляет 2287 рублей, тогда как сейчас доступна за 777.
Metro Redux Bundle, в свою очередь, можно ухватить за 411 рублей вместо прежних 1372. В то же время, всего за 240 рублей продается Metro: Last Light Redux. С 75% скидкой можно купить и Metro 2033 Redux.
Продлится распродажа вплоть до 9 апреля. Ознакомиться со всеми играми, которые в ней участвуют, можно по этой ссылке.