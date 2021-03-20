Игры
Сегодня в 10:48
Metro, Serious Sam и другие игры продаются со скидками до 90%
До 22 марта
В сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle очередная распродажа с большими скидками. В ней можно встретить такие популярные игры как Metro и Serious Sam. Продлится она вплоть до 22 марта.
По сниженным ценам можно приобрести игры известной серии Metro. Так, например Metro Exodus доступна с 66% скидкой, тогда как золотое издание этого тайтла отдают со скидкой в 70%. На 80% упала цена Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux.
Также в распродаже можно встретить несколько частей юмористического шутера Serious Sam. Serious Sam 3: BFE продают с 90% скидкой, тогда как Serious Sam 2 можно ухватить всего за 147 рублей.
Ознакомиться со всем ассортиментом игр, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.