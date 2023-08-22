Microsoft анонсировала чехлы для консолей Xbox Series X

По словам представителей компании, они осознают, что геймеры хотят индивидуализировать свои консоли и выразить поддержку любимым играм.

Теперь это стало возможным благодаря новым чехлам, которые предлагаются по более доступной цене, чем специальные или ограниченные издания игровых приставок.

Так, поклонники могут выбрать один из трёх поразительных дизайнов. Первый — в стиле игры Starfield, который идеально сочетается с недавно выпущенными тематическим контроллером и наушниками. Кроме того, представлены два камуфляжных дизайна: Arctic Camo и Mineral Camo.

Новинки будут доступны в США, Канаде и Европе в октябре-ноябре по цене $45-$50.