Microsoft анонсировала мероприятие, на котором поделится новыми подробностями о S.T.A.L.K.E.R. 2

Так, если верить SlashGear, на мероприятии появятся свежие подробности о проектах DrinkBox Studios, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers и многих других. Также на презентации нас ждут новые трейлеры и геймплейные вырезки Second Extinction, The Ascent, The Wild At Heart, Voidtrain, Exo One — общее число игр ожидается в районе 25 штук.

Но что самое интересное, на том же шоу нам покажут новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Вместе с тем нас ждёт и свежая порция информации об игре.

Трансляция пройдёт 26 марта 2021 года в 19:00 по московскому времени на двух Twitch-каналах: на Twitch.tv/twitchgaming и xbox.