Microsoft анонсировала недорогую консоль нового поколения Xbox Series S

Самое важное для большинства геймеров будет то, что Xbox Series S поддерживает технологию трассировки лучей на аппаратном уровне. Таким образом, новая консоль Microsoft может стать самым дешевым аппаратом, который способен предложить пользователям подобный игровой опыт.

Касательно даты выхода новинки в продажу достоверной информации нет. Правда, стоит отметить, что издание Windows Central сообщает, что Series S поступит в продажу уже 10 ноября одновременно с Series X.