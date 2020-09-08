Microsoft анонсировала недорогую консоль нового поколения Xbox Series S
На данный момент компания лишь сообщила основные факты о консоли, а также ее цену — за Xbox Series S на старте попросят 299 долларов, что для некст-гена, по сути, копейки. Также уже сейчас известно, что в консоли отсутствует оптический привод, но зато используется SSD-накопитель на 512 ГБ. Помимо этого, устройство сможет “похвастаться” поддержкой игр в разрешении 1440p и с частотой до 120 кадров в секунду с возможностью масштабирования изображения до 4K.
Самое важное для большинства геймеров будет то, что Xbox Series S поддерживает технологию трассировки лучей на аппаратном уровне. Таким образом, новая консоль Microsoft может стать самым дешевым аппаратом, который способен предложить пользователям подобный игровой опыт.
Касательно даты выхода новинки в продажу достоверной информации нет. Правда, стоит отметить, что издание Windows Central сообщает, что Series S поступит в продажу уже 10 ноября одновременно с Series X.