Microsoft анонсировала новое поколение Xbox

Вместе с Xbox Series X также был показан дебютный трейлер игры Senua's Saga: Hellblade II — продолжения крайне популярный игры, разработанный создателями таких проектов как DmC: Devil May Cry, Heavenly Sword и Enslaved: Odyssey to the West. По словам главы подразделения Xbox Фила Спенсера, продемонстрированные в трейлере кадры были отрисованы в реальном времени силами новой консоли.

Microsoft также утверждает, что Xbox Series X будет способна работать в режиме 4К при 60 кадрах в секунду, а в дальнейшем будет возможен запуск игр при 8K и 120 кадрах в секунду. В качестве основы в новинке установлен модифицированный процессор на базе архитектуры Zen 2 от AMD. Новый Xbox поступит в продажу в период рождественских праздников, впрочем, как и PlayStation 5. О цене устройства пока никакой информации нет.