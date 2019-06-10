Microsoft анонсировала свою новую приставку Xbox

Компания Microsoft анонсировала на выставке выставке Е3 2019, которая проходит 11 по 14 июня в Лос-Анджелесе, игровую приставку нового поколения, пока известную под кодовым названием Project Scarlett.

Приставка запланирована к выпуску к рождественскому сезону продаж в 2020 году. То есть, до появления консоли на прилавках магазинов пройдёт больше года.

По словам производителя, новая приставка окажется 4 раза быстрее, чем Xbox One X. Консоль базируется на процессоре с архитектурой AMD Zen 2 и графике Radeon RDNA с видеопамятью GDDR6, также отмечаются твёрдотельный накопитель вместо винчестера.

Scarlett поддерживает контент в разрешении 8K, различные скорости обновления экрана с кадровой частотой до 120 к/с, а также трассировку лучей в реальном времени.