Игры
Опубликовано 23 сентября 2024, 10:56
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Microsoft анонсирует портативный Xbox в 2026 году

Звучит заманчиво
Microsoft планирует к 2026 году выпустить новые продукты в рамках своего игрового бизнеса. В том числе, возможно, и портативную консоль Xbox.
Microsoft анонсирует портативный Xbox в 2026 году
© Windows Central

В интервью с Джоном Френдом, главой потребительских товаров Xbox, были упомянуты планы по празднованию 25-летия бренда в 2026 году.

Ожидается, что Microsoft отметит это событие с большим размахом. В том числе и анонсом «Xbox handheld», который будет конкурентом для устройств вроде Steam Deck.

Эта портативная новинка станет важной частью стратегии компании, которая в последние годы активно расширяет присутствие Xbox на других платформах, включая ПК и мобильные устройства.

Точные детали пока не раскрыты, но пока что дата празднования намечена на ноябрь 2026 года.

Источник:Windows Central
Автор:Булат Кармак
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