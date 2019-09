Microsoft бесплатно раздает две игры про Бэтмена

Бесплатно можно получить сразу две игры от ныне почившей студии Telltale Games — BATMAN - The Telltale Series и Batman: The Enemy Within. Обе игры получили сдержанные рецензии, но учитывая, что платить вам за них не придется, то как минимум на будущее будет вполне логичным “приобрести” для коллекции. А чтобы получить игру, вам надо будет зайти в свой аккаунт на сайте и в верхнем правом углу нажать кнопку “Получить”, после чего игра окажется в вашей библиотеке.

Напомним, что в этом году празднуется 80-летний юбилей героя комиксов — Бэтмена — в связи с чем по всему миру проходят различные мероприятия и акции.