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Microsoft бесплатно раздает две игры про Бэтмена

Сроки окончания проведения акции неизвестны
В Microsoft Store, вслед за Epic Games Store, появилась бесплатная раздача игр про Бэтмена. Сроки окончания акции неизвестны, так что всем, кому предложение интересно, стоит поторопиться.

Бесплатно можно получить сразу две игры от ныне почившей студии Telltale Games — BATMAN - The Telltale Series и Batman: The Enemy Within. Обе игры получили сдержанные рецензии, но учитывая, что платить вам за них не придется, то как минимум на будущее будет вполне логичным “приобрести” для коллекции. А чтобы получить игру, вам надо будет зайти в свой аккаунт на сайте и в верхнем правом углу нажать кнопку “Получить”, после чего игра окажется в вашей библиотеке.

Напомним, что в этом году празднуется 80-летний юбилей героя комиксов — Бэтмена — в связи с чем по всему миру проходят различные мероприятия и акции.

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