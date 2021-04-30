Microsoft более чем в 2 раза снизит комиссию для разработчиков

Что интересно, изменения коснутся лишь разработчиков ПК-игр — Xbox-девелоперы продолжат платить прежнюю комиссию. Как пишет The Verge, в основу такого решения могли лечь различия бизнес-моделей между компьютерным и консольным рынками.

Представители Microsoft заявили, что снижение комиссии должно привести к созданию ещё более качественных проектов.