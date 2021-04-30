Игры
Сегодня в 09:01
Microsoft более чем в 2 раза снизит комиссию для разработчиков
И всё для конкуренции с главным противником в сфере ПК-гейминга
В магазине приложений Microsoft Store планируют снизить комиссию для разработчиков более чем в два раза — с 30% до 12%. Ожидается, что подобный шаг поможет Microsoft конкурировать с Valve и её онлайн-магазином Steam.
Что интересно, изменения коснутся лишь разработчиков ПК-игр — Xbox-девелоперы продолжат платить прежнюю комиссию. Как пишет The Verge, в основу такого решения могли лечь различия бизнес-моделей между компьютерным и консольным рынками.
Представители Microsoft заявили, что снижение комиссии должно привести к созданию ещё более качественных проектов.
Разработчики делают все возможное, чтобы предлагать нашим пользователям отличные игры, и мы хотим, чтобы они добились успеха на наших платформах. С такой схемой распределения выручки разработчики могут предложить больше игр большему количеству игроков и добиться за счет этого большего коммерческого успеха.