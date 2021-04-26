Microsoft будет учить школьников создавать игры для Xbox

Что интересно, первое мероприятие в рамках обучение назначено уже на 10 мая. При этом на одной из сессий представители Rare поделятся частью секретов из закулисья игровой разработки.

Напомним, что неделя Microsoft Work Experience Week также позволяет студентам понять, что из себя представляет работа в Microsoft. Особый акцент при этом делается на опыте работы в начале карьеры.