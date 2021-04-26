Игры
Сегодня в 19:50
Microsoft будет учить школьников создавать игры для Xbox
А помогут ей в этом именитые разработчики студии Rare
В сети появилась информация о свежей инициативе Microsoft. Редмондская компания создала онлайн-академию Xbox. В ней она будет обучать британских учеников 9 и 10 классов созданию видеоигр для консоли.
Новый проект — результат совместного труда Microsoft Store, Microsoft Education, East London Arts and Music (ELAM) и игровой студии Rare. Neowin пишет, что цель «Академии Xbox» — вдохновлять подростков на создание собственных игр.
Что интересно, первое мероприятие в рамках обучение назначено уже на 10 мая. При этом на одной из сессий представители Rare поделятся частью секретов из закулисья игровой разработки.
Напомним, что неделя Microsoft Work Experience Week также позволяет студентам понять, что из себя представляет работа в Microsoft. Особый акцент при этом делается на опыте работы в начале карьеры.