Microsoft добавила «фишки» контроллера Xbox Series X в геймпад устаревшего Xbox One через обновление

Масла в огонь может подлить свежий апдейт от Microsoft. Компания выпустила для членов программы Xbox Insiders свежее обновление ПО контроллера Xbox One, которое добавляет в него часть функционала от геймпада для новейших Xbox Series X и S.

Речь идёт о поддержке Dynamic Latency Input (DLI) и Bluetooth Low Energy (BLE).

Технология динамической задержки ввода (DLI) заметно снижает уровень этой самой задержки между контроллером и консолью: примерно с 8 до 2 миллисекунд. В свою очередь более энергоэффективный протокол Bluetooth упрощает процесс подключения контроллера к Windows 10, iOS 15 и Android.

На данный момент свежий апдейт доступен лишь участникам тестовой программы Microsoft. Но это означает, что совсем скоро его получат и все остальные владельцы Xbox One.