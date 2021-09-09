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Microsoft добавила «фишки» контроллера Xbox Series X в геймпад устаревшего Xbox One через обновление

Сразу видно, как много редмондцы делают ради возвращения «уважения улиц»
Многие пользователи жалуются на то, что предыдущее и актуальное поколение консолей очень слабо отличаются друг от друга. Например, подавляющее большинство свежих проектов выходят как на Xbox Serie X/PlayStation 5, так и на Xbox One/PlayStation 4.
Microsoft добавила «фишки» контроллера Xbox Series X в геймпад устаревшего Xbox One через обновление

Масла в огонь может подлить свежий апдейт от Microsoft. Компания выпустила для членов программы Xbox Insiders свежее обновление ПО контроллера Xbox One, которое добавляет в него часть функционала от геймпада для новейших Xbox Series X и S.

Речь идёт о поддержке Dynamic Latency Input (DLI) и Bluetooth Low Energy (BLE).

Технология динамической задержки ввода (DLI) заметно снижает уровень этой самой задержки между контроллером и консолью: примерно с 8 до 2 миллисекунд. В свою очередь более энергоэффективный протокол Bluetooth упрощает процесс подключения контроллера к Windows 10, iOS 15 и Android.

На данный момент свежий апдейт доступен лишь участникам тестовой программы Microsoft. Но это означает, что совсем скоро его получат и все остальные владельцы Xbox One.