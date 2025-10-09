Microsoft добавила Hogwarts Legacy и Ninja Gaiden 4 в Xbox Game Pass

Хит от Warner Bros. — Hogwarts Legacy — теперь доступен подписчикам на всех платформах. То есть как в облаке, так и на консолях с ПК. Игроки могут исследовать Хогвартс и его окрестности, варить зелья, изучать магию и развивать собственного персонажа.

Ещё одним громким релизом стал Ninja Gaiden 4 — продолжение легендарной серии слэшеров о Рю Хаябусе. Игра вышла в Game Pass в день релиза и предлагает динамичные сражения, обновлённую графику и новых героев.

В октябре в подписке также появятся Baldur’s Gate I–II: Enhanced Editions, Eternal Strands, Evil West и ряд других проектов.

Владельцы подписок Game Pass Ultimate и Premium получат доступ к облачному геймингу и внутриигровым бонусам для Valorant, Call of Duty и других игр