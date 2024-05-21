Microsoft добавила ИИ Copilot в Minecraft для помощи в сложных игровых ситуациях

В рамках мероприятия корпорация также анонсировала интеграцию Microsoft Copilot в видеоигры, начиная с Minecraft.

Игроки смогут использовать естественный язык для задавания вопросов, таких как «Как сделать меч?», а Copilot будет искать необходимые материалы в сундуках и инвентаре или подскажет, где их найти.

Copilot также объяснит процесс создания предмета, что избавит игроков от необходимости переключаться на другие сайты для поиска гайдов.

Microsoft также подчеркнула важность конфиденциальности, заявив, что данные, используемые на этих ИИ ПК, останутся на устройстве и не будут загружены в облако или использованы для обучения языковых моделей без согласия пользователей.

Это заявление вызывает интерес, учитывая критику, которую компания получала за подход к конфиденциальности в Windows 10 и более поздних версиях.

Будет интересно посмотреть, как эта интеграция повлияет на будущее игр и веб-контента.