Microsoft добавила поддержку DirectX 12 в Windows 7

Компания Microsoft объявила, что в операционной системе Windows 7 появилась своего рода поддержка DirectX 12. Она появилась в последнем обновлении для игры World of Warcraft, которое выпустила Blizzard.

Microsoft услышала просьбы Blizzard, которая желала получить в Windows 7 те же возможности для World of Warcraft, что и в Windows 10, в том числе и повышенную частоту кадров. Изначально Microsoft выпустила DirectX 12 как часть Windows 10, и до сих пор поддержка этих API была недоступна пользователям Windows 7 или Windows 8.1.

Задача была решена с помощью портирования D3D12 на Windows 7. В результате, в обновлении World of Warcraft: Battle for Azeroth под номером 8.1.5 была реализована поддержка DirectX 12 на Windows 7 и принесла повышенную частоту кадров в World of Warcraft на этой ОС. По словам представителей Microsoft другие игры тоже могут воспользоваться этим решением.