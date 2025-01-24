Microsoft добавит в ПО Xbox поддержку внешних накопителей на 16 ТБ

Участники программы тестирования Xbox Update Preview получат новую версию прошивки, позволяющую использовать такие ёмкостные внешние накопители. Ранее ограничение было на уровне 16 ГБ, но будет ограничение убрано.

Обновление будет сначала протестировано участниками программы тестирования, а затем выпущено для всех пользователей. Как отмечают инсайдеры из Digital Trends, использование внешних накопителей на консолях Xbox Series S|X было ограничено, и они были совместимы только с официально лицензированными внутренними дисками. Но с возрастанием размеров игр стало ясно, что 1 ТБ памяти недостаточно.

Возможность использовать накопители объёмом более 16 ТБ даст пользователям гибкость в организации хранения файлов, например, можно будет группировать игры по жанрам или франшизам. Также возможно подключение Xbox к домашнему NAS (сетевое устройство хранения данных, предоставляющее доступ к файлам с любого компьютера или устройства, подключённого к той же сети), что позволит использовать консоль как «мультимедийный или игровой центр».