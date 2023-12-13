Microsoft готовит бесплатный Game Pass

Microsoft готовит бесплатный Game PassНо есть нюанс
Microsoft исследует новую модель доступа к своему популярному сервису Xbox Game Pass, которая может предложить пользователям бесплатный доступ к сотням игр Xbox в обмен на просмотр рекламы.
Согласно недавнему отчету, Microsoft рассматривает возможность предоставления временного доступа к Xbox Game Pass за просмотр рекламных роликов.
Так, пользователи могут получить 15-минутный доступ к сервису за каждый просмотренный рекламный блок. Эта модель может быть особенно привлекательной для рынков с низким уровнем доходов, где покупка полноценной подписки может быть недоступной для многих геймеров.
Microsoft уже проводила опросы среди пользователей Xbox о возможности такого обмена времени игры на просмотр рекламы.
Кроме того, в коде операционной системы Xbox были обнаружены упоминания о системе, предоставляющей доступ к Game Pass на основе «заработанного времени».
Новое предложение может стать доступным уже в 2024 году, хотя пока неясно, будет ли оно распространяться на все рынки или только на определенные территории.