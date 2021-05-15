Microsoft готовит игру, которая "взорвет мозг" игрокам

По его словам, внутренние студии Xbox сейчас сосредоточены на множестве новых проектов, в том числе и игры серий Halo, Forza и Fallout. Помимо прочего Декер поделился, что работа ведется и над совершенно новым проектом. Более того, новый тайтл, по его словам, “взорвет мозг”. Об этом он сообщил в рамках Xbox Game Pass.

“55% опрошенных заявили, что основная причина, по которой они присоединились к Xbox — это получение новых игр сразу после их выпуска. Вот почему мы сделали те инвестиции. У нас есть 23 студии на Xbox и Bethesda, которые работают над Halo, Forza, Fallout и новым IP, о котором мы ещё даже не говорили, но он взорвёт вам мозг. Мы можем доставить всё это в Game Pass в первый же день.”, — рассказал Бен Декер.