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Microsoft готовит игру, которая "взорвет мозг" игрокам
Также в Xbox работает над новыми играми серий Halo, Forza и Fallout
Стало известно, что Microsoft готовит игру, которая "взорвет мозг" игрокам. Об этом сообщил генеральный менеджер игровых сервисов Xbox Бен Декер (Ben Decker).
По его словам, внутренние студии Xbox сейчас сосредоточены на множестве новых проектов, в том числе и игры серий Halo, Forza и Fallout. Помимо прочего Декер поделился, что работа ведется и над совершенно новым проектом. Более того, новый тайтл, по его словам, “взорвет мозг”. Об этом он сообщил в рамках Xbox Game Pass.
“55% опрошенных заявили, что основная причина, по которой они присоединились к Xbox — это получение новых игр сразу после их выпуска. Вот почему мы сделали те инвестиции. У нас есть 23 студии на Xbox и Bethesda, которые работают над Halo, Forza, Fallout и новым IP, о котором мы ещё даже не говорили, но он взорвёт вам мозг. Мы можем доставить всё это в Game Pass в первый же день.”, — рассказал Бен Декер.