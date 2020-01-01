Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

Особенно радует тот факт, что на видео, опубликованном британским подразделением NVIDIA, демонстрируется лишь альфа-версия проекта. Раз игра на столь ранней стадии разработки выглядит настолько удивительно красиво, страшно представить, что нас может ожидать на момент выхода. Отдельно удивляет, что игра выходит на Xbox One, то есть достаточно старом для нашего времени железе. И если оно так, то чего же нам стоит ждать во второй половине жизненного цикла консолей следующего поколения…

Напомним, что помимо Xbox One, игра также должна выйти и на компьютерах. На данный момент в качестве даты релиза значится лишь “2020 год”. Возможно, более подробная информация появится в самое ближайшее время.