Microsoft готовит новый Xbox-контроллер с сенсорным экраном

Об этом стало известно благодаря свежему патенту корпорации, который описывает новый контроллер, оснащённый сенсорной панелью в центральной части устройства. Нечто подобное можно уже сейчас увидеть в контроллере DualSense для PlayStation 5.

Правда, от новинка от Microsoft будет отличаться от японского аналога тем, что их сенсорная панель будет не просто областью, а полноценным экраном. На нём потенциально могут отображаться пользовательские настройки, уровень заряда батареи и другие второстепенные параметры.