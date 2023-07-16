Microsoft и Sony договорились о выходе Call of Duty на консолях PlayStation

Об этом стало известно со слов генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, который написал соответствующий пост в своём Twitter-аккаунте.

Сделка была заключена после того, как американский суд отклонил последнюю попытку Федеральной торговой комиссии США препятствовать сделке между Microsoft и Activision Blizzard.

Ранее Sony выступала против предложения Microsoft о 10-летнем соглашении сохранения Call of Duty на консолях PlayStation.

Обе корпорации выразили радость в связи с достигнутыми соглашениями, подчеркнув, что они будут продолжать работать над тем, чтобы «Call of Duty оставалась доступной на различных платформах и для большего числа игроков».

Напомним, что в рамках разбирательства, похожая сделка была также заключена между Microsoft и Nintendo.