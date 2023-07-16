Microsoft и Sony договорились о выходе Call of Duty на консолях PlayStation

Microsoft и Sony договорились о выходе Call of Duty на консолях PlayStationНеужели мы дожили до этого?
Microsoft и Sony достигли соглашения о сохранении франшизы Call of Duty на консолях PlayStation после предполагаемого приобретения Activision Blizzard редмондской компанией.
Об этом стало известно со слов генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, который написал соответствующий пост в своём Twitter-аккаунте.
Сделка была заключена после того, как американский суд отклонил последнюю попытку Федеральной торговой комиссии США препятствовать сделке между Microsoft и Activision Blizzard.
Ранее Sony выступала против предложения Microsoft о 10-летнем соглашении сохранения Call of Duty на консолях PlayStation.
Обе корпорации выразили радость в связи с достигнутыми соглашениями, подчеркнув, что они будут продолжать работать над тем, чтобы «Call of Duty оставалась доступной на различных платформах и для большего числа игроков».
Напомним, что в рамках разбирательства, похожая сделка была также заключена между Microsoft и Nintendo.