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22:30, 01 января 2024
1 мин.

Microsoft изобрела съемный Xbox-контроллер, как у Nintendo Switch

Выглядит интересненько

Microsoft получила патент на новый тип Xbox-контроллера, который напоминает Joy-Con от Nintendo Switch.

Новинка представляет собой съемное устройство, которое можно прикрепить к различным портативным устройствам, таким как планшеты и смартфоны.

Ключевой особенностью нового контроллера является его адаптивная зажимная механика, позволяющая крепить его к девайсам различной толщины.

Это делает его универсальным решением для разнообразных портативных устройств, включая даже складные смартфоны, подобные Samsung Galaxy Z Fold.

Microsoft изобрела съемный Xbox-контроллер, как у Nintendo Switch
© ITHome

В патенте описаны различные сценарии использования контроллера, включая его соединение с планшетом для создания решения, похожего на PlayStation Portal, а также использование с смартфонами как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

К сожалению, сроков релиза устройства компания в документе не упомянула.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XBOX
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#Microsoft
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