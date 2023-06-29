Microsoft хотела отказаться от эксклюзивных игр для Xbox, но Sony помешала ей

Так, например, он обвинил Sony в определении рынка, на котором вообще существует такое понятие.

В своём показании по делу FTC против Microsoft, Наделла подчеркнул, что он лично поддерживает концепцию программного обеспечения, доступного на максимальном числе платформ.

При этом сообщается, что компания хотела отказаться от выпуска некоторых своих проектов лишь на Xbox, но тот факт, что Sony играет важную роль на рынке консолей благодаря своим эксклюзивам, не дал Microsoft сделать этого.

Отметим, что будущее эксклюзивного контента должно стать одной из ключевых битв между Microsoft и Sony, а предстоящее приобретение Activision Blizzard может иметь значительное влияние на эту борьбу.