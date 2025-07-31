Microsoft хвастается: у Xbox 500 млн активных пользователей в месяц, Game Pass принес $5 млрд

Также он подчеркнул, что Microsoft вновь стала ведущим издателем не только на Xbox, но и на PlayStation, благодаря хитам вроде Forza Horizon 5 и Oblivion Remastered.

Сильные показатели демонстрируют и ключевые франшизы. В Call of Duty: Black Ops 6 сыграли 50 млн человек, а общее время в игре превысило 2 млрд часов. Minecraft установила новые рекорды по выручке и активности — в том числе благодаря успеху экранизации.

Microsoft также подтвердила, что в разработке находится почти 40 новых игр, а облачный сервис Xbox Cloud Gaming достиг 500 млн часов «трансляций» за год.

Самым ярким финансовым достижением стал доход сервиса Game Pass — почти $5 млрд за год, что составляет более 21% от всей игровой выручки Microsoft ($23,5 млрд).