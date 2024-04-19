Microsoft массово забанила российских игроков, купивших Game Pass на сторонних площадках

Microsoft массово забанила российских игроков, купивших Game Pass на сторонних площадкахНесправедливо получается
Как сообщают пострадавшие пользователи и сама компания, бану подвергаются те, кто приобретает контент на сторонних площадках и сервисах, таких как Plati.Market, МТС Оплата и других.
Это касается ключей активации игр, кодов подписки (в том числе Game Pass) и прочих покупок.
Первая волна блокировок началась несколько дней назад и продолжается до сих пор. Геймеры заметили закономерность: бан приходит, когда пользователь подключается к сети.
В связи с этим российские игроки нашли способ его избежать: после покупки на стороннем сервисе нужно на сутки отключить Xbox от интернета. Судя по отзывам, на следующий день система пропускает пользователя, и бан не срабатывает.
Те же, кто уже попал под блокировку, теряют не только доступ к аккаунту, но и всю историю покупок и игровых достижений. Восстановить аккаунт практически невозможно, а шанс на разблокировку через техподдержку Microsoft минимален.
Ситуация вызвала волну негодования среди российских геймеров. Многие считают, что Microsoft несправедливо карает пользователей, не имея возможности отслеживать легальность покупок на сторонних площадках.