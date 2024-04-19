Microsoft массово забанила российских игроков, купивших Game Pass на сторонних площадках

Как сообщают пострадавшие пользователи и сама компания, бану подвергаются те, кто приобретает контент на сторонних площадках и сервисах, таких как Plati.Market, МТС Оплата и других.

Это касается ключей активации игр, кодов подписки (в том числе Game Pass) и прочих покупок.

Первая волна блокировок началась несколько дней назад и продолжается до сих пор. Геймеры заметили закономерность: бан приходит, когда пользователь подключается к сети.