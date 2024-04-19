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Игры
Опубликовано 19 апреля 2024, 06:18
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Microsoft массово забанила российских игроков, купивших Game Pass на сторонних площадках

Несправедливо получается
Российские владельцы Xbox столкнулись с массовой блокировкой аккаунтов со стороны Microsoft.
Microsoft массово забанила российских игроков, купивших Game Pass на сторонних площадках
© Ferra.ru

Как сообщают пострадавшие пользователи и сама компания, бану подвергаются те, кто приобретает контент на сторонних площадках и сервисах, таких как Plati.Market, МТС Оплата и других.

Это касается ключей активации игр, кодов подписки (в том числе Game Pass) и прочих покупок.

Первая волна блокировок началась несколько дней назад и продолжается до сих пор. Геймеры заметили закономерность: бан приходит, когда пользователь подключается к сети.

Microsoft массово забанила российских игроков, купивших Game Pass на сторонних площадках
© DTF

В связи с этим российские игроки нашли способ его избежать: после покупки на стороннем сервисе нужно на сутки отключить Xbox от интернета. Судя по отзывам, на следующий день система пропускает пользователя, и бан не срабатывает.

Те же, кто уже попал под блокировку, теряют не только доступ к аккаунту, но и всю историю покупок и игровых достижений. Восстановить аккаунт практически невозможно, а шанс на разблокировку через техподдержку Microsoft минимален.

Ситуация вызвала волну негодования среди российских геймеров. Многие считают, что Microsoft несправедливо карает пользователей, не имея возможности отслеживать легальность покупок на сторонних площадках.

Источник:DTF
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#XBOX GAME PASS
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#Microsoft