По данным журналистов Windows Central, произойдёт это в рамках шоу Microsoft. До конца не совсем понятно, что именно нас ждёт, но учитывая, как мало материалов представлено по игре, любая новая информация будет интересна.

Отметим, что вместе с новым «Сталкером», презентация редмондской компании должна порадовать новыми сведениями о дополнении для Cuphead, Tunic, The Ascent, Age of Empires 4, Psychonauts 2, Starfield, Forza Horizon 5 и консольной версии Microsoft Flight Simulator.

Напомним, что E3 2021 сменит формат. В этом году конференция будет проходить в онлайне. Также у него появится специальное мобильное приложение-компаньон, в котором будут представлены виртуальные стенды компаний.