Microsoft может уйти с игрового рынка Европы из-за провальных продаж Xbox

Флатт прямо признался, что у Sony в Европе дела идут лучше, PlayStation получает финансирование такого уровня, «которым мы просто не можем воспользоваться». И маркетинговая стратегия конкурента лучше и эффективнее.

И это при том, что Microsoft — компания с рыночной стоимостью $3,25 трлн, которая в настоящее время является второй в мире после Apple. Кроме того, Microsoft не так давно приобрела игровые компании Bethesda за $8,1 млрд и Activision Blizzard за $68,7 млрд, «и это перспектива продвижения Xbox».

Почему такие заявления делает и пытается оправдать откровенный провал представитель одного из крупнейших подразделений Xbox, непонятно. Флатт возглавляет Xbox EMEA, в которое входят регионы продаж Европа, Африка, Ближний Восток. Однако на европейском континенте у Xbox дела идут более или менее только в Великобритании, в остальных странах продажи консолей провальные, и уже не один издатель выразил сомнения в необходимости поддержки Xbox.

В связи с этим ранее появлялись слухи, что Microsoft рассматривает вариант полного сворачивания Xbox в Европе.

«С точки зрения финансирования, нам нужно очень много работать против наших конкурентов. К сожалению, они (PlayStation) превосходят нас. У них есть маркетинговые средства, которыми мы не можем воспользоваться. Но это совершенно нормально. Мы придерживаемся того, что я бы назвал более финансово ответственным подходом к инвестициям в медиа. Мы не обладаем огромными медиабюджетами, поэтому нам приходится быть очень экономными и упорными, чтобы бороться за средства, которые, скорее всего, пойдут на что-то другое», — заявил Флатт.