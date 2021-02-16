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Microsoft начала тестирование браузерной версии облачного игрового сервиса Xbox Game Pass
Скорее всего, в большей степени это сделано ради владельцев iPhone и iPad
Microsoft планомерно продвигается в улучшении собственного игрового сервиса Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming. Так, судя по имеющимся данным, прямо сейчас компания тестирует браузерную версию своего проекта.
Появление облачного игрового сервиса Microsoft в браузере может быть хитрым способом обойти ограничения App Store, пишет Wccftech. В то время, как Google никак не препятствует появлению в Google Play подобных проектов, Apple до сих пор вставляет «палки в колёса» разработчиков.
Отмечается, что на данный момент Xbox Game Pass Cloud Gaming поддерживает лишь браузеры на базе движка Chromium. К ним относятся непосредственно Google Chrome и Microsoft Edge. Также, судя по всему, планируется поддержка Safari — именно таким образом сервис сможет работать на iOS в обход App Store.