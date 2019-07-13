Microsoft начинает тестирование мобильного Minecraft с дополненной реальностью

Компания Microsoft объявила о скором начале закрытого бета-тестирования мобильной игры Minecraft Earth. Игра была анонсирована пару месяцев назад и представляет собой очередную попытку побить Pokemon GO — пользователям предстоит «изменять» реальный мир с помощью дополненной реальности.

Желающие могут подписаться на участие в закрытом бета-тесте на специальной странице. Для участия требуется смартфон с Android 7 и выше или iOS 10 и выше.

В ближайшие пару недель игра станет доступна для участников программы тестирования с iPhone, а для Android выйдет немного позднее. К тестированию допускаются игроки, которым исполнилось 18 лет. Избранные участники получат приглашение в электронном письме. Игрокам придётся играть как минимум раз в неделю или шанс на участие в тестировании будет передан другим.

Точная дата выхода Minecraft Earth пока не названа. Известно лишь, что релиз состоится до конца 2019 года.