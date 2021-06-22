Microsoft наняла одного из создателей легендарной игры Portal

На этот раз редмондцы наняли Кима Свифта — человека, который был соавтором популярного головоломки Portal. В новой компании она будет ответственна за сотрудничество Xbox Game Studios Publishing с независимыми игровыми студиями. Причём речь идёт о тех проектах, которые предназначены для облачного гейминга, пишет Engadget.

Отметим, что после создания Portal, Свифт успела поработать над серией Left for Dead, а затем, уйдя из Valve, отметиться в Amazon и EA Motive.