Microsoft наняла одного из создателей легендарной игры Portal

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Microsoft наняла одного из создателей легендарной игры PortalКоторая успела также «засветиться» в Amazon и EA
В последний год Microsoft всё активнее занимается своим игровым направлением. Она уже успела купить студию Bethesda, сделав большую часть её проектов эксклюзивом Xbox и ПК, а теперь IT-гигант решил сделать следующий шаг.
На этот раз редмондцы наняли Кима Свифта — человека, который был соавтором популярного головоломки Portal. В новой компании она будет ответственна за сотрудничество Xbox Game Studios Publishing с независимыми игровыми студиями. Причём речь идёт о тех проектах, которые предназначены для облачного гейминга, пишет Engadget.
Отметим, что после создания Portal, Свифт успела поработать над серией Left for Dead, а затем, уйдя из Valve, отметиться в Amazon и EA Motive.