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Microsoft научила "сжиматься" и весить меньше игры для грядущей Xbox Series X
И все благодаря новой технологии
Чем ближе релиз нового поколения консолей, тем больше появляется в сети сообщений игроков, в которых они беспокоятся о том, что новые игры будут “весить” слишком много. Но, как оказалось, Microsoft научила их “сжиматься” и весить меньше, если речь идет о версии для Xbox Series X.
Так, директор по программному менеджменту Xbox Джейсон Рональд поделился информацией о свежем решении, примененном в грядущей консоли — аппаратной декомпрессии. Благодаря ей игры, которые будут устанавливаться на Xbox Series X, станут занимать меньше места на SSD и при этом снизят нагрузку на процессор приставки.
Помимо этого производители консоли предлагают разработчикам игр следовать уже существующей для Xbox One X инициативе, согласно которой игроки должны сами решать, что именно они хотят устанавливать, какие именно части игры.