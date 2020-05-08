Microsoft научила "сжиматься" и весить меньше игры для грядущей Xbox Series X

Так, директор по программному менеджменту Xbox Джейсон Рональд поделился информацией о свежем решении, примененном в грядущей консоли — аппаратной декомпрессии. Благодаря ей игры, которые будут устанавливаться на Xbox Series X, станут занимать меньше места на SSD и при этом снизят нагрузку на процессор приставки.

Помимо этого производители консоли предлагают разработчикам игр следовать уже существующей для Xbox One X инициативе, согласно которой игроки должны сами решать, что именно они хотят устанавливать, какие именно части игры.