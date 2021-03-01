Microsoft научила Windows 10 запускать игры с нового Xbox Series X с помощью xCloud

У пользователей будет несколько вариантов на выбор, пишет The Verge. Если вы уже владеете консолью от Microsoft, то вы сможете «транслировать» игровой процесс на компьютер, используя Xbox Game Streaming. Если же у вас нет Xbox Series X, либо она находится «вне зоны доступа», то xCloud использует обновлённые сервера, основанные на консолях нового поколения Microsoft.

Ожидается, что облачный сервис позволит играть в игры в разрешении до 1080р. Это, конечно, меньше того, на что способна Series X сама по себе. Но всё ещё больше, чем прежние 720р, на которые был способен xCloud ранее.